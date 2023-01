Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHet is nieuwjaarsdag dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Speciale huiskamer voor jonge kankerpatiënten in het ziekenhuis: ‘Ik dacht dat ik de enige was’

Jonge kankerpatiënten hebben sinds dit jaar hun eigen loungeplek in het Erasmus MC. Hier ontsnappen ze aan witte jassen in sfeerloze wachtkamers, komen ze tot rust en ontmoeten ze lotgenoten van hun leeftijd. ‘Het voelt als een oase in het ziekenhuis. Alsof je een stukje rust binnenstapt.’

Volledig scherm Thijs, Madelinde en Irene. © Frank de Roo

'Wij gunnen iedereen een urban jungle’

Behalve een verleden delen jeugdvrienden Nick Kroese en Marko Bozic ook een passie voor planten. Hun liefde voor groen verspreiden ze graag via de gratis app Plantigo, een online platform voor tweedehands planten en een database vol plantentips ineen. Hier lees je er alles over.

Volledig scherm Ecoloog Nick Kroese (links) en digitaal ontwerper Marko Bozic bedachten de app Plantigo © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Van de brug tot Feyenoord en van armoede tot het reggaefestival

Ze verschijnen iedere week op onze website en in de krant: Carrie Jansen (68), Wessel Penning (57) en Brenda Stoter Boscolo (38). Zij zien elkaar nooit, maar ze zien de stad des te beter. En daar vinden zij dan ook van alles van. Wat was hun hoogtepunt van het jaar? Wie is hun favoriete stadsgenoot? En wie zien zij het liefst als nieuwe burgemeester? Dineer mee, met de columnisten van het AD Rotterdams Dagblad.

Volledig scherm De drie columnisten van het Rotterdams Dagblad kenden elkaar nog niet. © Jan de Groen

Kim (24) verslond de ene na de andere lachgastank, nu zit ze in een rolstoel

Het begon met een ballonnetje op zaterdagavond, het eindigde met soms wel een paar lachgastanks in de week. Tot gebruiker Kim (24) met een dwarslaesie in het ziekenhuis belandde. In haar rolstoel waarschuwt ze voor de gevaren van lachgas. ‘Ik heb heel veel gehuild.’

Volledig scherm Kim is door overmatig gebruik van lachgas in een rolstoel terecht gekomen. © Arie Kievit

Het moest ritje worden zoals ze al zo vaak reden, maar het eindigde in dodelijk drama

Wat een alledaags ritje naar haar werk had moeten zijn, veranderde op tweede kerstdag in een dodelijk drama. Michelle (36), Rinold (35) en hun dochtertje Rinaigela (7) werden op de Groene Kruisweg in Rotterdam geramd door een automobilist die volgens het OM had gedronken, te hard reed én een rood licht negeerde. 'Twee families zijn verscheurd.’

Volledig scherm Een familiefoto bij het ouderlijk huis van Rinold, op Curaçao. © Privé

Loraine (24) hoopt op flinke straf voor ‘gasten’ die dachten dat ze een man was en haar mishandelden

Eigenlijk wil ze het hoofdstuk het liefst zo snel mogelijk sluiten. Loraine Stendert (24) is er wel klaar mee. Maar dan ook écht. De jonge vrouw werd op koningsdag na een avondje stappen in de Rotterdamse gaybar Ferry buiten in elkaar geslagen. En waarom? De verdachten dachten mogelijk dat ze een man was. ‘Ik heb die gasten niks meer te zeggen. Ik wil door met m’n leven.’

Volledig scherm Loraine Stendert: 'Ik ben nog steeds trots op wie ik ben’. © Arie Kievit

Volop moorden met een ‘extra naar verhaal’ in 2022: ‘Een vader die zijn baby doodt... onbeschrijfelijk’

In de Rotterdamse regio zijn dit jaar 21 personen op gewelddadige wijze om het leven gekomen. Brigitte Nolden en Andja Breemer, allebei werkzaam bij de recherche, zagen de ellende van dichtbij. Een terugblik in vijf observaties.

Volledig scherm Rechercheurs Brigitte Nolden en Andja Breemer. © Jan de Groen

