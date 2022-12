Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Na een flinke verbouwing wonen Priscilla en haar gezin nu helemaal naar hun zin

Deze week nemen we een kijkje in de woning van Priscilla de Leeuw en haar man. Ze wilden al heel lang een eigen koophuis. Na een korte zoektocht paste een huis in Hillegersberg in hun perfecte plaatje. En het ‘moest’ ook perfect, want de verbouwing van het ‘Leeuwenhuis’ duurde uiteindelijk vijf maanden.

Volledig scherm Priscilla de Leeuw in haar woning. © Frank de Roo

‘Als je thuiszit, worden je spieren niet beter’

Een heftige spierziekte bracht de 61-jarige Bets Brederhoff uit Barendrecht op het randje van de dood. Maar ze vond het daar veel te vroeg voor. ‘Ga roeien’, adviseerde de fysiotherapeut haar. Dat deed ze. Het bracht haar er weer bovenop. ‘Als je kan zitten, dan kan je ook roeien.’

Volledig scherm Roeien als remedie. Bets Brederhoff heeft Kees van Winden als stuurman. © Frank de Roo

Wankele stapjes en plots gaat er een kop thee om

Eén op de drie patiënten die in het Brandwondencentrum in Rotterdam terechtkomen, is nog geen 4 jaar oud. Waar in deze tijd naar vuurwerk wordt gekeken als grote boosdoener, blijkt iets ogenschijnlijk onschuldigs jonge slachtoffertjes te maken: thee. Brandwondenarts Ymke Lucas maakt het helaas vaak mee.

Volledig scherm Thee, vuurwerk (al dan niet via TIkTok): bij kinderen is het vaak de oorzaak van flinke brandwonden, weet brandwondenarts Ymke Lucas. © DCI Media, Politie Rotterdam, Getty Images, ANP, Brandwondencentrum.

‘Agressieve’ muggen terroriseren Josephine en haar huisgenoten

Geterroriseerd worden door...muggen! Je moet er toch niet aan denken. Maar in dit studentencomplex klinkt onophoudelijk gezoem: op het toilet, in de douche, in de slaapkamer en in de woonkamer. Een groot aantal van ‘de 125 bewoners, dat al een jaar klaagt bij de woningcorporatie, slaapt onder een klamboe. ‘Het is hier net Indonesië.’

Volledig scherm Josephine Dekker wordt dag en nacht geterroriseerd door muggen. © Frank de Roo

Oud-hockeyinternational verbouwt panden, tot verdriet van buurt

Woningen opknippen in kleine kamers mag niet aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West, maar met de komst van ‘woongroepen’ gebeurt het toch. En dat is niet de enige reden dat de buurt klaagt over Geert Jan Derikx, een oud-hockeyinternational die zijn geld verdient in het vastgoed. ‘Zo zonde, alles wordt gestript.’

Volledig scherm De verbouwing aan Mathenesserweg 122 is in volle gang. Buurtbewoners willen niet nóg een woongroep en gaan een deur dichttimmeren. © Jan de Groen

Rotterdamse Munt betaalt zich uit: kruidentuin al tien jaar ‘groene’ kracht van Zuid

Rotterdamse Munt, tien jaar bestaat de stadskruidentuin in Feijenoord al weer. Rotterdammers drinken er hun ‘theetje’ en genieten van het groen. Net als de vele vrijwilligers die dankzij de tuin op Zuid hun weg in het leven weer vinden. Tijd voor directeur Ingrid Ackermans om afscheid te nemen. Als directeur, maar nooit van de tuin.

Volledig scherm Rotterdamse Munt, de grote openbare kruidentuin aan de Rosestraat op Rotterdam-Zuid, bestaat tien jaar. Een mooi moment om het stokje over te dragen, vindt directeur Ingrid Ackermans. Ze stort zich nu op het - gebrek aan - groen in gevangenissen. © Frank de Roo

Gymleraar Orlando is de beste klusser van Nederland

Overdag is gymleraar Orlando Pfister (43) druk met piepjestesten en de ringen. Buiten werktijd laat hij z’n handige handjes vooral achter de werkbank wapperen. Zijn klustalent leverde Pfister inmiddels een fraaie eretitel op. Maar wie denkt dat hij in zijn huis álles op orde heeft, komt bedrogen uit. Lees hier zijn verhaal.

Volledig scherm Orlando Pfister (43) uit Berkel en Rodenrijs mag zichzelf een jaar de beste klusser van Nederland noemen. © Arie Kievit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.