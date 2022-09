Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZONDAGOCHTENDHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Meer dan 80.000 platen verkocht Hermes House Band, maar kassa? ‘Vergeet het maar’

Laa la la la laaa laa lala. Wie zong er niet mee als I will survive werd ingezet? De Hermes House Band bestaat inmiddels 40 jaar en dat jubileum werd zaterdag groots gevierd in Rotterdam Ahoy. Hier lees je wat het geheim is van die alsmaar roulerende studentenband.

Volledig scherm Bandleden van de Hermes House Band, oud en nieuw, van links naar rechts: Agnes Gosling, Jack Wijs en Mark Snijders. © Frank de Roo

Liedjes van zangduo Vulva leiden tot Kamervragen van SGP en ChristenUnie

Sommigen kennen Kim Hoorweg misschien nog als jazzzangeres. Inmiddels heeft ze de jazz ingeruild voor zweterige punk en maakte ze deel uit van het punkbandje Vulva. Ze maakt snoeiharde muziek over abortus, menstruatiebloed en de dominante rol van mannen in de maatschappij. De provocatieve clip Kill the baby heeft al tot Kamervragen geleid. ,,,We willen mensen het belang van abortus duidelijk maken.’’

Volledig scherm Kim Hoorweg (29) en Nadya van Osnabrugge (24) vormen samen Vulva. Ze zingen over abortus, straatintimidatie en vrouwenrechten. © Frank de Roo

Toen Hannie (87) terugkwam van bingo zaten de uitwerpselen op de muur

Je moet er toch niet aan denken! Rioolwater dat als een ware vulkaan van poep en plas het toilet uit spuit. Bewoners van een ouderenflat in Hellevoetsluis hebben er mee te maken wanneer het hard regent. Het komt ook uit de doucheputjes, wasbakken en zelfs uit de wasmachine. Het probleem speelt al sinds 2017. Het lijkt de laatste maanden alsmaar erger te worden. De ouderen zijn er he-le-maal klaar mee. ,,Het is niet alleen heel vies, maar ik denk ook dat je er flink ziek van kan worden.’’

Volledig scherm Rioolwaterspuwende wc’s, doucheputjes en wasmachines zijn een doorn in het oog van de bewoners van de ouderenflat. Links Hannie Roosterman, rechts buurman Harry. © Frank de Roo

Bekijk hieronder de borrelende wc:

Geheimzinnige miljardair, knarsetandende burgemeester en veel ego’s

Hóe bestaat het dat een van de belangrijkste musea van het land, met een collectie ter waarde van 8 miljard euro, al jaren dicht is? En op zijn vroegst pas weer in 2029 opent? Dit is het ontluisterende verhaal over botsende ego’s, bestuurlijk onvermogen, een tandenknarsende burgemeester en een geheimzinnige Rotterdamse miljardair. ,,Dit gaat langer duren dan bij het Rijksmuseum in Amsterdam.’’

Volledig scherm Museum Boijmans van Beuningen en het Depot. © Bart Hoogveld

Alarm om armoede in de stad: ‘Moeders stelen boodschappen om hun kinderen eten te geven’

Voor veel mensen wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Hulpverleners vinden dat de gemeente Rotterdam zo snel mogelijk een plan moet opstellen om te voorkomen dat een grote groep armen finaal onderuitgaat. Het energieplan van het kabinet is niet genoeg om een ramp te voorkomen in de armste stad van het land. ,,Jongeren gaan dealen om de schulden van hun ouders op te lossen. Dat gebeurt gewoon in deze stad.”

Volledig scherm Een cliënt bij het afhaalpunt van de Voedselbank in Charlois, aan de Boergoensevliet. © Jan de Groen

Annemiek (59) eert onverwacht overleden vriend Guus met Fiat 500-rit

Wat een bijzonder verhaal! Annemiek van Puffelen (59) en haar vriend Guus Maier (59) waren dolverliefd op elkaar én op de klassieke Fiat 500. Jarenlang deelden ze het liefst elk gestolen uurtje achter het stuur van hun kleine trots. Tot Guus afgelopen voorjaar onverwacht overleed. Om hem te eren organiseert Annemiek een Fiat 500-tour. ,,Hij had er gewoon bij moeten zijn.’’

Volledig scherm Annemiek in haar andere Fiat 500 die ze samen met Guus uitzocht: een hemelsblauwe Fiat 500 Cabrio. © DIJKSTRA, ROEL

Zorgen over jonge leeftijd van verdachten beschietingen

Woningen of bedrijfspanden die worden beschoten of worden bestookt met explosieven. Onlangs was het weer raak in Rotterdam. Politie en het Openbaar Ministerie hebben hun handen vol aan het onderzoeken van deze aanslagen. Wat hen daarbij zorgen baart is de jonge leeftijd van de verdachten; tieners nog, soms van 16, 17 jaar. ,,Ze willen stoer doen voor hun vrienden door ergens een ‘appel’ - zo noemen ze een handgranaat - naar binnen te gooien en verdienen er snel geld mee.’’

Volledig scherm Begin september; de zoveelste explosie. De politie doet onderzoek na een ontploffing bij een coffeeshop aan de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid © MediaTV

