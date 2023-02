Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Kinderen die moeilijk meekomen, zitten hier in aparte klas: ‘Mijn aandacht verslapt nooit’

Een speciale klas voor kinderen die niet kunnen meekomen. Het SBO Kindcentrum in Rotterdam-IJsselmonde - voor kinderen met lichte problematiek - zet zich sinds januari in voor kinderen voor wie ook de reguliere klassen te hoog zijn gegrepen. ‘Hier is het veel rustiger.’

Volledig scherm Ruben (links) en Jayden (rechts) krijgen in de plus-klas les van Heleen Wiegand. © Frank de Roo

Inzameling voor rampgebied zorgt voor gekkenhuis bij deze moskee

Het is een gekkenhuis bij de Mevlana Moskee in Rotterdam-West. Sinds Turkije en Syrië getroffen werden door hevige aardbevingen en naschokken, waardoor woonwijken in puin veranderden en duizenden inwoners de dood vonden, blijven Rotterdammers maar spullen geven. 'De eerste twee vrachtwagens zijn nu onderweg.’

Volledig scherm In de Mevlana Moskee brengen mensen spullen bij een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. © Jeffrey Groeneweg

Divaio (20) over uit de hand gelopen grap: ‘Bestorming van winkel was niet de bedoeling’

Ooit wilde hij het leger in, maar Divaio (20) koos voor een leven op YouTube. Nog maar een jaar aan het vloggen, is hij goed voor honderdduizend volgers. Zij zien een grap op de Rotterdamse Lijnbaan compleet uit de hand lopen. ‘Hij zoekt altijd het randje op.’

Volledig scherm Divaio. © Frank de Roo

Liften gaan allebei kapot, brandweer moet Stephan naar beneden tillen

Stephan Duijs (65), die al zijn hele leven in een rolstoel zit, dacht gewoon even een lekker kopje koffie te gaan drinken bij zijn buurvrouw, totdat door een storing de liften niet meer werkten. De Rotterdammer belandde in een waar avontuur. ‘Vier brandweermensen hebben mij in mijn rolstoel door het trappenhuis naar beneden gedragen.’

Volledig scherm Stephan Duijs en buurvrouw Marijke Everwijn. © Fabio Yasamin

Opeens stonden er pennenverzamelaars aan de balie van deze tattooshop

Bij Tattoo Bob op Rotterdam-Katendrecht keken ze donderdag vreemd op toen er opeens een aantal pennenverzamelaars aan de balie stond. Allemaal wilden ze hetzelfde: net zo’n pen als CDA-minister Hugo de Jonge. Lees hier waarom.

Volledig scherm Ralph Moelker van Tattoo Bob is bijna door zijn pennen vanwege een bericht van minister Hugo de Jonge (VROM, CDA). © AD

Rotterdam sloopte afgelopen tien jaar bijna 4000 vooroorlogse panden

Eerst het bombardement, daarna de bouw van een moderne stad: Rotterdam heeft al veel historische gebouwen verloren zien gaan. Maar de sloop van oud-Rotterdam gaat gestaag door, blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd. Afgelopen tien jaar zijn er in Rotterdam bijna 4000 vooroorlogse panden verdwenen. ‘Dit is pijnlijk.’

Volledig scherm De Bloklandstraat. © Jan de Groen

Xiomara moet huis uit vanwege nieuwbouw: ‘Of ik wil terugkeren, hangt af van volgende woning’

Deze week kijken we binnen bij Xiomara Klein (35) in Rotterdam-Bergpolder. De laatste periode in haar eerste eigen thuis is aangebroken. Ze kreeg 2,5 maand een urgentieverklaring om een andere woning te vinden. 'Ik was blij met deze fijne ruimte in deze fijne buurt.‘’

Volledig scherm Xiomara in haar woning. © Frank de Roo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.