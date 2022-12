Dit zijn onze meest bijzondere kerstverhalen van de afgelopen dagen

Nestel jezelf nog even lekker onder de kerstboom met een kop warme chocolademelk, want deze bijzondere verhalen hebben we speciaal voor jou uitgekozen.

Willem van Hanegem verloor familie tijdens WOII, nu schudt hij Duitse ambassadeur de hand

Het is een onverwachte ontmoeting met een verhaal: Willem van Hanegem, lang bepaald geen vriend van Duitsland, in gesprek met Cyrill Nunn, de Duitse ambassadeur in Nederland. Twee voetballiefhebbers over de oorlog, traumaverwerking en natuurlijk die finale.

Volledig scherm Willem van Hanegem ontmoet de Duitse ambassadeur Cyrill Nunn in de Kuip. © Arie Kievit

Dankzij Yvon Jaspers zit Arthur nu met zijn gezin onder de kerstboom

Dankzij zijn deelname tien jaar terug aan de televisiehit Boer Zoekt Vrouw zien de kerstdagen van komkommerkweker Arthur van Geest er tegenwoordig heel anders uit. Met zijn gezin zit hij deze dagen onder de kerstboom. Lees hier zijn bijzondere verhaal.

Volledig scherm Arthur van Geest in zijn kas © Jeffrey Groeneweg

Kerst in de gevangenis: ‘Je merkt er niet veel van. Misschien een extra Mexicano of colaatje’

Je zou met kerst maar in een cel zitten. Hoe dat is? Het AD werd bij hoge uitzondering in de gevangenis toegelaten en sprak met gedetineerden. ,,Hoe meer je vergeet hoe het buiten is, des te makkelijker het binnen wordt.”

Volledig scherm De kerstboom in gevangenis De Schie. © Arie Kievit

Pieter krijgt zijn zieke Russische vrouw niet naar Nederland: ‘Alsof wij de oorlog zijn begonnen’

Pieter uit Lansingerland (57) moet noodgedwongen de kerst doorbrengen zonder zijn ernstig zieke vrouw (50) uit Rusland. Ze mogen dan getrouwd zijn, het lukt Pieter maar niet om aan visum te komen waarmee zijn grote liefde naar Nederland kan komen. ‘We gaan er aan onderdoor.’

Volledig scherm Pieter staat klaar om zijn vrouw in Rusland te gaan halen met de auto, maar dan moet ze wel een visum hebben. © Frank de Roo

Fataal truckdrama laat letterlijk en figuurlijk sporen na: ‘Opeens gaf hij een dot gas en bam’

Nog altijd dreunt het truckdrama na in de buurtschap Zuidzijde, waarbij afgelopen zomer zeven mensen om het leven kwamen. ‘Het eerste wat ik dacht: die chauffeur is dronken. Ik had hem wel voor zijn kop kunnen slaan, maar daarvoor was ik te veel in de war.’

Volledig scherm Zuidzijde is een piepklein buurtschap, dat voor altijd getekend is door die ene dag. In het midden van de foto de plek des onheils. © Jeffrey Groeneweg

Postbode Joshua bezorgde voor de laatste keer kerstkaarten: ‘Kan energierekening niet meer betalen’

Lekker buiten bezig zijn, een praatje met bewoners én het wijdse uitzicht over de Nieuwe Waterweg: postbode Joshua Rietdijk is dol op zijn werk. Helaas bezorgt hij de kerstkaarten dit jaar voor het laatst: door de hoge energieprijzen komt hij als postbode niet meer rond.

Volledig scherm Nu fietst Joshua nog dagelijks door zijn wijk Het Balkon, maar eind dit jaar moet hij zijn postzakken aan de wilgen hangen. © Roel Dijkstra

Mede dankzij Johan en Elise branden lampjes in kerstboom Kiev en in Oekraïense ziekenhuizen

Bij boerderij Bouwlust in Mijnsheerenland wappert de Oekraïense vlag. Dat is sinds de Russen het land binnenvielen al zo. En precies zo lang helpen de bewoners - landbouwer Johan Kruijthoff en zijn vrouw Elise - de Oekraïners. Nog steeds vertrekken wekelijks vanuit het dorp vrachtwagens vol generatoren en hulpmiddelen. ‘Natuurlijk zou ik er het liefst morgen mee stoppen. Niet omdat ik het niet aankan, maar omdat dat zou betekenen dat Oekraïne is bevrijd.’

Volledig scherm Johan Kruijthoff en zijn vrouw Elise zamelen aggregaten en hulpgoederen in voor Oekraïne. © Jeffrey Groeneweg

Olesya (46) ontvluchtte Oekraïne, belandde in Abbenbroek en werkt nu in Tilburg

Olesya Spicheva beleefde een bizar jaar. Samen met haar moeder en twee zussen vluchtte ze in maart halsoverkop uit de Oekraïense hoofdstad Kiev toen die zwaar werd gebombardeerd. De 46-jarige vrouw belandde met de familie op Voorne-Putten. Ze zocht werk en vond een vaste baan in Tilburg. Hoe gaat het nu met haar? Dat lees je hier.

Volledig scherm Olesya Spicheva, bij de Heuvelse kerk in Tilburg. Ze vluchtte in maart vanuit Oekraïne naar Abbenbroek. © Dolph Cantrijn

