Dit zijn onze bijzonderste verhalen van de afgelopen week

Capelle gelooft heilig in kersverse praktijk­win­kel Het Meester­werk: ‘Dit is een schot in de roos’

Een lang gekoesterde droom van de medewerkers van praktijkschool Accent Capelle is in vervulling gegaan. Want met het openen van de prachtige winkel Het Meesterwerk in de Picassopassage in Capelle-Schollevaar kunnen leerlingen zich nog beter voorbereiden op een geschikte baan in bijvoorbeeld de horeca. ‘Dit werkt inspirerend en motiverend’.