Dit zijn de nieuwe Queen en King van het Rotterdamse Zomercarnaval

Regenboog­ze­bra­pad in Krimpen besmeurd met witte verf: ‘Onaccepta­bel’

Het regenboogzebrapad in Krimpen aan den IJssel is zaterdag besmeurd met witte verf. Naast het zebrapad aan de Groenendaal is de tekst 'Nederland naar de klote’ geschreven. Een reinigingsbedrijf is momenteel bezig met het schoonmaken van het zebrapad.

9 juli