Dit station krijgt bewaakte fietsenstalling: ‘Ben er blij mee, m’n fiets is hier al twee keer gejat’

Pieter Städler (34) en Ian van Mourik (30). Onthoud die namen. Ze zouden zomaar eens dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem in handen kunnen hebben met hun Leafy Farming. In een oude zeecontainer, op het terrein van de Keilewerf, begonnen ze aan het begin van de coronacrisis met het kweken van eetbare plantjes op water in plaats van aarde, zowel horizontaal als verticaal. Lang verhaal kort: in die container groeien momenteel zo’n 1300 plantjes die de kiem vormen van een prachtig businessplan.

