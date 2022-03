Dit Rotterdamse sportmerk van toen wil weer opnieuw de beste speler op het veld zijn

VIDEO Kogelregen voor restaurant in Rotterdam-Zuid, daders op de vlucht

In Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van zondag op maandag een schietpartij plaatsgevonden. Volgens de politie is er kort voor één uur een aantal keer geschoten op straat. Daarbij is niemand gewond geraakt. Laat op zondagavond was er ook al een schietpartij na een ruzie.

