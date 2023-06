Dit ondergrondse restaurant is geheimzinnig, intiem en extreem bijzonder

Vlaarding­se benefiet­avond levert dik 11.000 euro op voor aardbe­vings­ge­bied in Turkije

Tijdens de Vlaardingse benefietavond voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije is zaterdag ruim 11.000 euro opgehaald, zo blijkt nu de eindbalans is opgemaakt. Diverse artiesten traden tijdens de benefietavond op in theater de Stadsgehoorzaal.