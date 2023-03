Dit nieuwbouwproject in Rotterdam is extra interessant voor starters op de woningmarkt

BouwstenenEen voormalig kantoorpand aan de Hoofdweg in het Lage Land is omgebouwd tot een gebouw met 32 koopappartementen. De nieuwbouw is extra interessant voor starters op de woningmarkt.

Het gaat om woningen met oppervlaktes tussen ongeveer 48 en 71 vierkante meter. Ze worden opgeleverd op eigen grond met een eigen dakterras en fitnessruimte. De prijzen verschillen van 259.000 tot 355.000 euro. Alle appartementen hebben Energielabel A en zijn gasloos. Op het dak worden zonnepanelen aangebracht.

Op de begane grond komen vijf appartementen. Ze hebben een vloeroppervlakte van 53 tot 82 vierkante meter en de prijs van deze woningen is 299.900 tot 355.000 euro. Eén van de vijf appartementen heeft één slaapkamer, de andere vier hebben er twee.

De verdiepingen tellen in totaal 27 appartementen. Het vloeroppervlak van deze appartementen ligt tussen de 42 en 57 vierkante meter. De prijs ligt tussen de 259.000 en 348.000 euro. Het gaat om woningen met één tot twee slaapkamers. De appartementen worden opgeleverd met een keuken en sanitair.

Starters

Het project is volgens de bouwer extra interessant voor starters op de woningmarkt. Voor starters voor wie de 0 procent overdrachtsbelasting geldt, wordt de koopsom verlaagd. Overdrachtsbelasting betaal je als je in Nederland een stuk grond of een pand koopt.

In de omgeving is van alles te doen. Zo zijn de winkelcentra Lage Land en het Alexandrium dichtbij. Het Kralingse Bos is ongeveer een kwartier met de fiets of met de auto, terwijl je naar het centrum van Rotterdam twintig tot dertig minuten onderweg bent.

De verkoop is al begonnen. Op het moment dat er voldoende appartementen zijn verkocht, wordt gestart met de bouw. De bouwtijd is ongeveer tien maanden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden kijken op rotterdamcityliving.nl. De komende maanden is twee keer een Open Huis met meer informatie over het nieuwbouwproject.

