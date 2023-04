Dit nieuwbouwcomplex komt op de plek van gesloopte iconische flat

Excelsior weert zich lange tijd kranig, maar laat PSV in slotfase alsnog over zich heen walsen

Excelsior was op bezoek bij PSV lange tijd eens niet de weerloze prooi die werd verslind door een topclub. In de slotfase stortten de Rotterdammers echter volledig in, met alsnog een ruime nederlaag tot gevolg: 4-0.