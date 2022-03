Dit is waarom Nienke (29) en Maikel (33) nu wél gaan stemmen voor een nieuw gemeentebestuur

Man gewond na steekpar­tij in café in Capelle aan den IJssel, verdachte spoorloos

Een man is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een café aan het Slotplein in Capelle aan den IJssel. De politie is dringend op zoek naar de verdachte, die na het incident op de vlucht is geslagen.

9 maart