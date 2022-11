Dit is hoe de drie luxe villa’s in een dorp net naast Rotterdam eruit komen te zien

Stad en natuur

Het nieuwbouwproject Parque Rodenrijsch komt te liggen aan de Rodenrijseweg in Berkel en Rodenrijs, een dorp nabij Rotterdam. Per fiets of per auto is het vanaf de villa ongeveer vijf minuten richting het centrum van het dorp, waar je de dagelijkse boodschappen kunt doen. Verder zijn er verschillende basisscholen op fiets- of loopafstand. Ook de middelbare scholen zijn per fiets of auto in vijf of tien minuten te bereiken. En er zijn verschillende sportverenigingen in de buurt.