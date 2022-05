Dit is een ode aan de metaalbewerkers: ‘Ik ben echt verrast door de trotse vakmensen en hun werk’

rotterdam van toen Als de Ah­rens-Fox door de straat denderde, dan dansten de kopjes in de kantine

Wat een vrolijk versierde brandweerwagen was dat, op de raadplaat van vorige week. Met blij kijkende Rotterdamse spuitgasten op de treeplank, en een frivool decor van prachtige bomen met een robuuste, volle kruin. Als hier geen feestje was te vieren, dan eten wij ons beider hoed op. Mét een dikke laag mosterd. En inderdaad, de oorlog was na vijf diepdonkere jaren eindelijk voorbij, en elk partijtje werd omgetoverd tot een Groot Festijn. Dus óók een bloemencorso in de stad.

14 mei