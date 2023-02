Dit is de route op Koningsdag: koning begint in Rotterdam-Zuid, pakt daarna een watertaxi

Feest

Er is lang nagedacht over de route, die de afgelopen jaren steevast een aaneengesloten stuk van een kilometer lang was. Rotterdam had de nadrukkelijke wens om Rotterdam-Zuid aan te doen, maar tegelijk wilde de organisatie de moderne binnenstad in beeld brengen. Zo ontstond het idee om te beginnen op Zuid en daarna met watertaxi’s te verplaatsen naar het centrum.

Enorme drukte voor Beatrix

Wat de koning tijdens de wandelroute te zien en te doen krijgt, wordt later gepresenteerd. De koning koos Rotterdam uit om tien jaar koningsdag te vieren. ,,De koning is volgend jaar tien jaar koning, en dat viert hij in 010”, zei burgemeester Aboutaleb in oktober, nadat hij het nieuws tijdens een bijeenkomst in Rotterdam-Zuid bekend had gemaakt. ,,We kregen een tijd geleden vanuit het paleis de vraag of we dat zouden willen, of we dat interessant vonden. En daar hebben we onmiddellijk ja op gezegd.”