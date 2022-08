Dit is de nieuwste, bijzondere aanwinst van de Watertaxi (maar je kan nog niet meevaren)

De nieuwe watertaxi - 8,8 meter lang met ruimte voor twaalf personen - kan maximaal 25 kilometer per uur. De snelle watertaxi's (maximaal 50 kilometer per uur) op waterstof laten varen zal een grotere uitdaging worden. ,,Daar gaat 400 liter diesel in, dat staat gelijk aan 4000 kilowattuur en dat is weer gelijk aan veertig Tesla-accu's’’, zegt Daan van der Have, mede-eigenaar van de Watertaxi. En tóch wil het bedrijf in 2030 een emissievrije vloot hebben. Wat dat gaat kosten? ,,Dat is nog lastig te zeggen. Het gaat dan wel over miljoenen.’’