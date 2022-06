Directeur van administratiekantoor twee jaar cel in voor witwassen crimineel geld

De 50-jarige Capellenaar TahiR. wordt door het OM ‘de onbetwiste hoofdrolspeler’ genoemd in tal van duistere zaken, waarin bakken fout geld omgingen. Alleen al in een kluis bij een bank die door R. werd gehuurd, werd 309.000 euro cash aangetroffen, waarvan hij de herkomst niet kon verklaren.

Berichten uit het inlichtingencircuit zetten speciale onderzoeksteams al in 2016 op het spoor van de geboren Pakistaan. Investeringen in Dubai en in recreatieparken in en buiten Nederland; R. zou grote sommen fout geld hebben opgestreken met illegale transacties. Het was reden om de boekhouder af te luisteren.

Zwart geld

Zo luisterde de recherche mee toen een sportschoolhouder zich in april 2018 in het kantoor van R. meldde met het verhaal dat zijn onderneming uit zijn jasje was gegroeid. Hij wilde uitbreiden. De ruimte was er, het geld ook. Maar er was één dingetje: hij had alleen zwart geld.