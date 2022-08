Directeur Rotterdam Airport vertrekt: ‘Stoppen met vliegen, daar geloof ik niet in’

Raadplaat De bebouwing aan dit plein is strak en zakelijk: waar is deze foto gemaakt?

De bebouwing aan dit plein is strak en zakelijk (en misschien een beetje kil). Waar is deze foto gemaakt? Werkte u hier of kwam u er geregeld langs? En ziet het er tegenwoordig nog hetzelfde uit, of is er veel veranderd? Aarzel niet en schrijf ons! Reageren op onze raadplaat? Stuur een mailtje naar rd.toen@ad.nl

7 augustus