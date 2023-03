Directeur kunstacademie legt functie neer na rapport over onveilige situatie

Het onderzoek werd ingesteld nadat er in eerdere rapporten harde conclusies waren getrokken over de veiligheid op de kunstinstelling. Zo zou uit een eerder onderzoek blijken dat verschillende medewerkers en studenten te maken hadden met onder meer discriminatie, racisme en geweld op de academie. ,,Dit maakt de studie- en werkomgeving zeer onveilig”, stond in een rapport dat in mei vorig jaar naar buiten kwam.

Het bestuur van de Willem de Kooning Academie gaf daarna de opdracht om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar die signalen. In december 2022 en januari 2023 werd daarom door inclusiviteitsadviseur Peggy Wijntuin en ex-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven met studenten en medewerkers gesproken over de veiligheid op de school.

Ze vonden geen stelselmatige problemen van grensoverschrijdend gedrag of discriminatie. Wat de twee onderzoekers wel zagen was ‘een ‘complexe onderwijsinstelling die worstelt met een organisatorisch vraagstuk’, schrijft Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam.

‘Vaak chaos’

Uit de gesprekken komt naar voren dat medewerkers zich niet gewaardeerd, niet gezien en niet gehoord voelen. Ook vinden ze dat er veel afstand is tussen tot de leiding van de school. Medewerkers vragen zich af of het management wel ‘weet wat er op de werkvloer speelt’. De leiding is bovendien voor velen onbereikbaar.

Quote Al deze ervaringen leiden voor velen tot een permanent gevoel van onveilig­heid binnen de academie en een groot gebrek aan vertrouwen jegens de leiding

Ook klinkt in het rapport kritiek op directeur Chabot. Hij zou ondanks zijn wekelijkse spreekuur onzichtbaar zijn. ,,De WdKA wordt als een do it yourself instituut ervaren, waar docenten in de breedste zin van het woord zelf hun weg moeten zien te vinden”, valt in het rapport te lezen. Een stevige basis en duidelijke kaders ontbreken, waardoor ‘vaak chaos’ wordt ervaren.

Gebrek aan vertrouwen

,,Al deze ervaringen leiden voor velen tot een permanent gevoel van onveiligheid binnen de academie en een groot gebrek aan vertrouwen jegens de leiding”, concluderen Wijntuin en Van Engelshoven. Dat heeft directeur Jeroen Chabot doen besluiten om terug te treden. Hij wil op die manier ruimte maken voor een nieuwe directeur.

,,Het herwinnen van het vertrouwen is noodzakelijk en zal een proces van langere adem zijn. De reeds ingezette koers van verbeteringen zal hiervoor zorgen”, wijst hij op diverse ‘verbeteracties’ die hij na de eerdere kritische rapporten nam. Hij is van mening dat dit proces ‘beter onder leiding van een ander plaats kan vinden’.

Nieuwe directeur

In de periode totdat er een nieuwe directeur gevonden is, geeft Jeroen Chabot leiding aan het reeds ingezette proces van verbetering samen met het managementteam van Willem de Kooning Academie. Zodra er een nieuwe directeur gevonden is, zal hij terugtreden, meldt Hogeschool Rotterdam, waar de Willem de Kooning Academie onderdeel van uitmaakt.

Chabot was twaalf jaar directeur van de kunstinstelling. Hij blijft werkzaam bij de hogeschool en gaat zich bezighouden met de uitrol van een nieuwe strategische agenda.



