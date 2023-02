Direct bezoek bij eerste ‘Koffie met een cop’: ‘Op straat spreek ik wijkagent liever niet aan, straks stoor ik’

Voetbal Totaal Barend­recht loopt averij op in titel­strijd, TOGB fileert koploper genadeloos: lees alles over de amateurs

TOGB liet geen spaan heel van koploper ADO’20 en won met liefst 6-0. Jeugdspeler Thank God maakte twee doelpunten voor FC Maense en Dylan de Melo da Silva Goncalves scoorde voor Alexandria’66 met een fraaie omhaal. Met zes clubs binnen twee punten van elkaar, is de titelstrijd in de eerste klasse C bloedstollend spannend. Verder kan HBSS zich opmaken voor het kampioenschap, terwijl Barendrecht averij opliep in de derde divisie. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.