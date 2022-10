Dieren voeren mag niet meer, maar na drie maanden nog nul boetes uitgedeeld: ‘Veel mensen weten het nog niet’

Column Sjareltje is niet voor niks de ex van Boijmans

Je hoeft geen kunstkenner te zijn om het nieuwe schilderij van Boijmans op waarde te schatten. Het is van Miró, een kunstenaar die niet voor het eerst zijn penseeltje over het doek laat flitsen. En dat zie je terug. In de warme kleuren. De gele stipjes die vijf ongelijke spiralen vormen, duiden waarschijnlijk ergens op. Die rode cirkel, die nét niet rond is en eigenlijk ook nét niet rood, heeft vast een diepere betekenis. En dat dan op die bruine achtergrond, die op het eerste oog mislukt lijkt. Als je je muur zo hebt geschilderd, denk je: oh jee, het heeft niet gedekt, het moet nog een keertje.

1 oktober