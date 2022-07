Die vrolijke wirwar van bootjes op de Nieuwe Maas is een schitterend gezicht, maar het kan goed misgaan

Rotterdammers Rita (32) werd als jong meisje gepest om haar huidskleur: ‘Er zit een vlieg op je lip’

De in Kenia geboren zangeres en ondernemer Rita Omolo (32) komt tijdens de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid oog in oog te staan met relschoppers. ,,In dit land vergeten we onze kinderen op te voeden, omdat we het te druk hebben met onszelf.”

