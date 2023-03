Dick (71) kreeg zoveel stress van beroving dat hij dag later overleed: celstraf voor de dief

Het drama voltrok zich op 17 september nabij winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde. In de loop van de middag pinde het slachtoffer geld, waarna hij werd aangevallen door de vrouw. De dief trok een vleesmes en pakte 20 euro van de Rotterdammer af.

Dick zette nog de achtervolging in, maar stopte al snel weer met lopen. Vijf minuten later zakte hij in elkaar. De volgende dag stierf hij als gevolg van een hartinfarct.

Vriendin op de uitkijk

Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat het slachtoffer, een hartpatiënt, datzelfde weekend aan hartfalen zou zijn overleden als hij níet was beroofd. In het vonnis wordt opgemerkt dat Dick zich die dag prima leek te hebben gevoeld, omdat hij op de fiets naar de pinautomaat was gereden.

In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie denkt de rechter niet dat Dick bewust als kwetsbaar slachtoffer is uitgekozen. Daarom valt de straf voor G. lager uit dan geëist en krijgt ze 36 maanden cel. De strafeis was 4,5 jaar.

Quote Die lieve man hebben jullie van ons afgepakt

Esmeralda van W. (48) is eveneens veroordeeld. Ze attendeerde haar vriendin G. op het slachtoffer en stond ten tijde van de beroving op de uitkijk. Ze krijgt 185 dagen cel, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Vanwege haar voorlopige hechtenis hoeft ze niet terug naar de gevangenis.

‘Lieve man van ons afgepakt’

Een nichtje van het slachtoffer noemde haar oom twee weken geleden een ‘lieve man’. ,,Het soort persoon dat je op je verjaardag als eerste een appje stuurt om je te feliciteren en nog een kaartje op de post doet ook. Die lieve man hebben jullie van ons afgepakt.”

Ze benadrukte hoe groot zijn hart was. ,,Weet je: als jullie mijn oom om 20 euro hadden gevráágd, had die beste man het geld nog gegeven ook. Hij wist wat geldzorgen zijn en had jullie graag geholpen.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.