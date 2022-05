Dichtbij de haven en niet ver van het stadscentrum wonen in Spijkenisse

Het gaat om 26 twee-, drie en vierkamerappartementen die verschillen van 46 tot 88 vierkante meter. De huurprijzen liggen, afhankelijk van de grootte van de woning, tussen de 850 en 1000 euro per maand. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, zo zijn er een aantal onderkomens waar je minder dan 760 euro of meer dan 1000 euro voor moet neertellen.

Dichtbij de haven en het stadscentrum

De woongelegenheden krijgen een complete keuken met inbouwapparatuur. Ook krijgt elke verblijfplaats een badkamer en er is een balkon of terras. Vanaf een deel van de balkons kun je een blik werpen over de haven. Buiten je woonplek kun je wandelen over de kade en iets verderop trotseer je de oevers van de Oude Maas.

De woningen liggen dichtbij het stadscentrum van Spijkenisse. Met de fiets of met de auto is het 3 minuten richting het centrum, waar je alle gebruikelijke dingen zoals winkels, restaurants, de bibliotheek en het theater (Theater De Stoep) hebt. Met de benenwagen of met het OV ben je ongeveer tien minuten onderweg. In de huurwoning zit je dus tussen het drukke centrum en de rustige haven in.

Wonen vanaf oktober 2022

Deelgebied De Veerkade bestaat in totaal uit 116 woonplekken. De eerste fase, die bestaat uit 31 appartementen en 18 kadewoningen, is uitverkocht en in aanbouw. Ditzelfde geldt voor de tweede fase met 13 woningen. Deze 26 appartementen horen bij de derde fase, waarvan de verkoop in juni van start gaat. Dan worden ook de precieze prijzen per woning bekend.

Naar de verwachtingen komen de huurwoningen er in oktober 2022. Mensen die in juni huren hebben dus een kans om nog dit jaar in een appartement terecht te kunnen. Op dit moment kunnen geïnteresseerden zich hier melden.

Lees hier eerdere artikelen uit de rubriek Bouwstenen terug.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.