DFDS Seaways breidt uit, ondanks de Brexit

De uitbreiding stelt DFDS in staat 650 trailers extra te parkeren. De terminal vanwaar de schepen van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk varen, krijgt hierdoor ruimte om 1750 trailers te stallen. Die plekken zijn aanvankelijk bedoeld om in weekenden en op feestdagen, wanneer het vrachtverkeer stilligt, ruimtegebrek te voorkomen.



Directeur Ralph Bosveld is in zijn nopjes met de aankoop. ,,We kunnen hierdoor verder groeien en grotere schepen - 450 in plaats van 260 trailers - behoren tot de mogelijkheden. Als we voor zulke schepen kiezen, leidt dat ook tot meer werkgelegenheid.‘’



Bosveld onderhandelde al over de plannen vóór de Brexit een feit was. ,,De impact van de Brexit moeten we nog afwachten, maar we gaan uit van een harde Brexit. Op het moment zien we onze volumes iets dalen. Maar het land van de buren is maar één keer te koop. En dus stapten we in.‘’



Eerder kondigde ferrybedrijf Stena Line al een miljoenenuitbreiding van de terminal in de Europoort aan, omdat het met grote schepen is gaan varen.



De ferry's in de Rotterdamse haven hebben het druk. Bedrijven als Stena Line, DFDS en P&O, die vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk varen, noteerden vorig jaar een groei van 6,2 procent. In de vrachtwagens zitten veel bloemen, groente- en fruit uit het Westland.



Ook Bosveld van DFDS Vlaardingen zegt dat hij 'langzaam tegen zijn capaciteit aanloopt'.