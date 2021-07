Deze zouttherapie helpt mensen met ziektes en allergieën: ‘Na een uur merkte ik al verschil’

Verloede­ring dreigt in Nieuwer­kerk­se straten: gemeente moet snel actie ondernemen

2 juli Niet in 2026 of 2027 maar op z’n laatst in 2023 moet de gemeente Zuidplas groot onderhoud plegen aan straten in de Velden, Dalen en Mossen in Nieuwerkerk. De gemeenteraad van Zuidplas dwong dat deze week af. In deze drie van de vier buurten van de wijk Zuidplas zijn straten verzakt en dreigt verloedering.