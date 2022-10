Deze woningen verrijzen straks in de nieuwste wijk van Capelle

Bouwstenen Bij deze nieuwe woningen in Rotterdam-Oost staat niet alleen wonen, maar ook bewegen centraal

In de Folkert Elsingastraat in de wijk Het Lage Land (Prins Alexander) komen ongeveer 250 appartementen. Het gaat om een mix van woningen in zowel grootte als prijs waarin ook bewegen een belangrijke rol speelt. MIX is de naam van het nieuwbouwproject.

25 september