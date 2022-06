Deze wereldster komt voor een exclusief optreden naar Rotterdam

Het reggaefestival pakt zaterdag 23 juli uit met nog meer grote namen. Zo komen onder anderen ook UB40, Chronixx en Third World naar het openluchtfestival. De flamboyante Grace Jones is de laatste grote naam die is toegevoegd. Jones scoorde in het verleden grote hits met liedjes als Slave to the rhythm en Pull Up To The Bumper en was te zien in de James Bond-film A View To A Kill.