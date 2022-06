Deze trambestuurder was dan misschien geen popster, maar heel veel mensen herkennen hem nu nog

Onze week kon niet meer stuk, want we ontvingen flink wat reacties op de raadplaat hierboven. We gaan van start met lezer Carl Post. ,,Als ik het goed heb is dit de opening van nieuw eindpunt de Kromme Zandweg voor lijn twee.’’ Om in ov-termen te blijven: dat klopt als een bus! ,,Ik meen zelfs Theo Barten te herkennen die bestuurder was, en waar mijn opa Piet van Schaik nog conducteur bij is geweest. Als ik dan meeging kreeg ik een gulden van mijn opa.’’