Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (3 – 5 maart)

Trek een lekkere Rotterdammer bij zijn staart, want het is het eerste weekend van maart. Heb je voorjaarsvakantie of keihard gebikkeld op kantoor? Het maakt allemaal niet uit. De agenda staat vol met leuke dingen, jij hoeft alleen nog uit te kiezen wat je gaat doen. Geniet ervan!

Museumnacht

Zaterdag kun je tussen 20.00 en 01.00 uur toffe exposities bekijken tijdens Museumnacht010. Van Verhalenhuis Belvédère tot Atelier Galerij Herenplaats en van het Nederlands Fotomuseum tot Het Nieuwe Instituut. Bij alleen kunst kijken blijft het niet, want er zijn ook dingen te doen. Zoals ‘Karaoke in je moedertaal + dj-set‘ in PrintRoom op de Schietbaanstraat. Of ‘De Grote Cartoonquiz‘ in het Natuurhistorisch Museum. Dj Blue Flamingo brengt je in het Chabot Museum terug naar de roaring twenties.

Megarave

Gabbers verzamelen! Deze zaterdag is er een reünie van alle liefhebbers van jaren 90′ hardcore-muziek en de Energiehal. Tijdens de Megarave in Maassilo Rotterdam kun je bij drie verschillende areas hakken en springen. De line-up staat ramvol, met namen als Rotterdam Terror Corps, Headbanger, The Darkraver en Distortion & MC Raw. De laatste fase tickets zijn in de verkoop (40,68 euro) en scoor je via de website van Megarave.

Record & CD Fair

Zin om dit weekend te snuffelen tussen platen en cd’s? Dan moet je zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur in Rotterdam Ahoy zijn voor de Record & CD Fair. Er staan meer dan honderd verschillende stands met deelnemers uit heel Europa. Je scoort nieuwe en oude releases, zoals popmuziek, disco, house, hiphop, soul, jazz en reggae. Kaarten kosten 8,50 euro in de online voorverkoop en tien euro aan de deur. Kinderen tot en met 15 jaar mogen (onder begeleiding van een volwassene) gratis naar binnen.

Closing Party MONO

Er staat van alles te gebeuren bij MONO vlakbij de Hofbogen. De ruimte krijgt een make-over en er is een nieuw festival, genaamd MONO MOB1LE. Om het verleden goed af te sluiten en alle nieuwe plannen (die verder nog mysteries zijn) te vieren is er dit weekend een grote Closing Party. Op 2, 3 en 4 maart dans je bij drie verschillende areas. Donderdag van 20.00 tot 01.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 05.00 uur. Via de website koop je een los ticket per avond (10 en 20 euro) of een weekender (37,50 euro).

Bizarre tentoonstelling

Naast Museumnacht010 hebben we nog een culturele tip: Metamorphosis in de Kunsthal. In de tentoonstelling van kunstenaar Patricia Piccinini sta je oog in oog met bizarre wezens en harige schepsels. Ook kun je wandelen door The Field, een donkere ruimte gevuld met drieduizend mysterieuze ‘bloemen’. Het is vreemd, een beetje eng, shocking en surrealistisch. Maar ook herkenbaar, intiem en bijzonder. Ga het vooral zien.

Laatste keer schaatsen

Het seizoen van Schaatsbaan Rotterdam komt ten einde, aanstaande vrijdag kun je nog één keer met je voetjes van de ijsvloer. Dan is er namelijk een silent disco! Van 19.00 tot 23.00 uur worden de lekkerste hits gedraaid en schaats je jouw laatste rondes onder de regenboog. Kaarten bestel je via de website voor 8,50 euro. Het tweede kaartje is trouwens gratis, dus neem lekker een vriend(in) mee.

Blues Sunday

Café LaBru in de Hartmanstraat (zijstraat van de Witte de With) heeft iets nieuws: iedere eerste zondag van de maand is het Blues Sunday. Tussen 19.00 en 21.00 uur geniet je in de bar, met een gezellig vintage interieur, van live-muziek en lekker cocktails. Plof neer op een van de gekleurde banken en sluit je weekend heerlijk af.

Nieuwe zaak uitproberen

Afgelopen maand zijn er weer allerlei toffe zaken geopend in Rotterdam. Ben je bijvoorbeeld al in de nieuwe ondergrondse club The Grit geweest, of het gigantische festive restaurant Grace aan de Coolsingel? En laten we de nieuwe natuurwijnbar Cult en pizzaspot The Joint (van chef-kok Perry de Man) niet vergeten! Ook zijn er plannen voor Wolly aan de Maas, een nieuwe winkel van Susan Bijl en een koffiezaak aan de Nieuwe Binnenweg. Hier lees je meer.

