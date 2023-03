Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (10 - 12 maart)

indebuurt.nlGoed gedaan, harde werker! Je hebt de week weer doorgeploeterd en dat mag je vieren met een paar vrije dagen. Heb je zin om lekker uit te rusten? Of juist om keihard door het geluid te gaan? Het kan allemaal, want het is jouw weekend. Wij zetten zoals iedere week een paar Rotterdamse tips voor je op een rij. Geniet!

Holi

Voor een kleurrijk feest moet je zaterdag naar het Zuiderpark toe: daar is namelijk de Holi Colour Sensation 2023. De Hindoestaanse feestdag wordt uitbundig gevierd met lekker eten, toffe muziek, een optocht én heel veel gekleurd poeder. Naast de kanonnen die jou van een mooie tint voorzien, kun je ook poeder kopen om elkaar onder te gooien.

Holi vindt plaats op 11 maart tussen 15.00 en 22.00 uur in het Zuiderpark. Het evenement is gratis toegankelijk, dus geen reden om niet te gaan!

Elrow

Confetti, neon, door de lucht zwevende dansers, steltenlopers, een psychedelisch decor en de lekkerste house- en technomuziek: dat (en meer) zijn de unieke feesten van Elrow. Deze maand zijn er evenementen in Miami, Medellín, Andorra, Sofia én Rotterdam.

Ahoy heet vrijdag 10 maart een nacht lang ‘Delusionville’: een omgekeerd ondergronds paradijs vol metamorfe (steenachtige) landschappen en antropomorfe dieren (wezens met menselijke eigenschappen). Klinkt als een heerlijke trip. Kaarten voor Elrow kosten 65 euro en koop je online.

Bar Cult

Wil je als een van de eersten Rotterdams nieuwste natuurwijnbar testen? Dan moet je dit weekend naar de Oostkousdijk in Delfshaven, want daar is Bar Cult geopend. Eigenaar Rutger van de Pol reisde de afgelopen jaren door Rotterdam met zijn selectie natuurwijn en nu heeft hij zijn eigen gloednieuwe zaak. Trek je hipste outfit aan en bestel een glaasje oranje!

Aretha’s: 90’s r&b karaoke

Schuilt er in jou een verborgen Janet Jackson of Usher? Warm je stembanden dan maar vast op voor Aretha’s: 90’s r&b karaoke in De Doelen studio. Host Bernadette begeleidt het meezingfestijn en er zijn ook professionele zangers aanwezig. ‘Bills, bills, bills’, ‘No diggity’ of ‘This is how we do it’: welk nummer ga jij performen?

De karaokeavond in De Doelen studio is gratis toegankelijk en start om 21.00 uur.

Theo Maassen

Het weekend afsluiten met een cabaretavond kan zondagavond in het nieuwe Luxor Theater. Daar staat Theo Maassen op het podium met zijn nieuwe voorstelling Onbekend Terrein. “Harder, onweerstaanbaarder en poëtischer dan ooit”, schreef het AD over de soloshow.

Alle voorstellingen in Rotterdam zijn al uitverkocht, maar op Ticketswap kun je nog kaarten scoren.

Rotterdam Tattoo Convention

Heb je al tien tatoeages? Of ben je nog in de oriënteerfase voor je eerste inktplaatje? Dan kun je dit weekend naar de Rotterdam Tattoo Convention in Ahoy. Op 11 en 12 maart zijn er honderden (inter)nationale artiesten aanwezig om jou te voorzien van een tattoo. Tussendoor geniet je van entertainment op het grote podium, van muziek tot dans.

Op zaterdag is de Rotterdam Tattoo Convention van 11.00 tot 21.00 uur, zondag kun je van 10.00 tot 20.00 uur op de beurs terecht. Kaarten kosten twintig euro en koop je hier.

