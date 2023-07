Deze terminal kan straks 50 procent meer containers aan en er komt amper een mens aan te pas

Impressie nieuw infocen­trum Maasvlakte: roterende verdiepin­gen én een dakterras met zicht op de haven

Het haveninfo-centrum Futureland heeft zijn langste tijd gehad. Het krijgt een markante opvolger in een nieuw havenervaringscentrum met de werknaam HEC. In 2024 opent het gebouw van architectenbureau MVRDV op de Tweede Maasvlakte. Behalve expositieruimten over de haven herbergen de vijf roterende verdiepingen ook een restaurant en dakterras met zicht op haven, scheepvaart en de kustlijn.