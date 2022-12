Deze tas hoort onderhand bij de stad: ‘Zie ik iemand in Thailand met die tas, denk ik gelijk: Rotterdammmm!’

column Zelfs de meest trouwe honden kunnen venijnig worden als ze het idee hebben dat ze een loer wordt gedraaid

Ik kom uit een degelijke familie. Nieuwe fiets? Pas als je oude is gejat. Verhuizen naar een nieuwe woning doe je één, hooguit twee keer in je leven, en overstappen zelden. Onze buurman had daarentegen om de haverklap een nieuw energiecontract. Altijd had hij het idee dat hij te veel betaalde en dat bedrijven hem belazerden. ,,Het zijn uitzuigers!” klonk het dan.

