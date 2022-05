Deze supporters schreeuwen Feyenoord in Tirana naar de winst: ‘Mijn vrouw weet niet hoe duur m’n kaartje was’

Sem (12) en zijn vader Tim uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Het is nog vroeg, maar de 12-jarige Sem wandelt de fanzone op met zijn eerste ijsje van de dag. Met rode wangen van de hitte. Het is een uitmuntend ontbijt op deze verhitte dag in Tirana. Verhit qua temperatuur, maar ook wat betreft de enorme spanning voor de eerste Europese finale in twintig jaar. Zijn vader Tim hoopt dat het een gezelligere dag wordt dan in Marseille, waar ze samen ook bij waren. Met uiteindelijk de cup om mee naar huis te nemen. Sem heeft iets extra’s, om Feyenoord geluk te brengen. Als zijn pet met het koekjesmonster afgaat, staat op de achterkant van zijn hoofd 010 in zijn haar. Rotterdam!