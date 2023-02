Deze spits mocht in de winter weg, maar is nu mogelijk toch de nummer 9 bij zorgwekkend Excelsior

Het heeft te maken met de prestaties van de andere spitsen, door Dijkhuizen eerder ‘zorgwekkend’ genoemd. Eerste keuze Reda Kharchouch had 1033 minuten nodig voor twee doelpunten in de eredivisie, terwijl Mike van Duinen het net in 828 minuten nog niet liet bollen. De door blessures geplaagde Agrafiotis had sinds januari 2022 slechts 304 minuten nodig voor drie doelpunten, waaronder twee in de play-offs om promotie. Dit seizoen speelde hij pas veertig minuten in de eredivisie. Tegen Ajax (7-1 verlies) tekende hij in oktober voor de eretreffer.