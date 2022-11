Deze presentatoren hadden een enorme humor, helaas kon er niemand om lachen

Documentai­re stelt geweld tegen vrouwen aan de kaak: ‘Het gaat over je moeder, zus en vriendin’

Vrijdag is het Orange the World Day, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Door het hele land worden acties georganiseerd om aandacht te vragen voor dit thema. Eén van de acties is de documentaire Belaagd, die vrijdag in première gaat in bioscoop KINO. De film is geregisseerd door Nan Rosens.

