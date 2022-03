Deze ‘prachtkerel met hart van goud’ helpt tientallen Oekraïense kinderen vluchten

Nico runt kinderte­hui­zen in Oekraïne: ‘In tehuis in Charkov is in elk geval voor vier weken voedsel’

Voor Capellenaar Nico de Borst begon de dag met extra zorgen. Hij runt kindertehuizen in Oekraïne en kreeg een verontrustende boodschap: ‘De kinderen werden gewekt door een bombardement op een luchtmachtbasis in de buurt. Even was er grote paniek. Het huis is ook licht beschadigd'. De Borst ontfermt zich al jaren over de tehuizen maar evacueren lukt nu niet.

24 februari