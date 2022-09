Deze nieuwe financiële topman moet Ikazia uit de rode cijfers halen

Tot nu toe bestond de top van het ziekenhuis alleen uit Rob Kievit, die al sinds 2001 in functie is. Naast hem gaat Riemens zich richten op de crisis waar het Ikazia in verkeert. De laatste jaren is het ziekenhuis op Zuid steeds dieper in de rode cijfers gekomen. Voor dit jaar wordt een verlies van zo'n tien miljoen euro ingecalculeerd.