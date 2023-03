Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (17 – 19 maart)

indebuurt.nlLaptop dicht, glitteroutfit aan. Het is tijd om dit weekend lekker te gaan. Je moet het gure weer nog even accepteren en heerlijk door Rotterdam flaneren. Wat er allemaal op de agenda is te vinden? Genoeg vermaak voor jou en je vrinden. Kies iets leuks uit en geniet volop. Met deze uittips wordt jouw weekend geen flop!

LEGO in Alexandrium

Alexandrium Shopping Center is zaterdag 18 maart de place to be voor liefhebbers van LEGO. In het winkelcentrum is een speciale bouwplaats ingericht, waar je levensgrote creaties kunt bewonderen en zelf mag losgaan met de gekleurde steentjes. Tussen 12.00 en 16.00 uur is er een Meet & Greet met één van de LEGO-karakters en ‘LEGO Masters’ Mathieu en Casper zijn aanwezig. Ga lekker bouwen, doe mee aan de speurtocht en raad hoeveel steentjes er in de bak voor de HEMA zitten. Wie weet win je hele leuke prijzen.

St. Patrick’s Day

Het is vrijdag 17 maart St. Patrick’s Day! De Ierse nationale feestdag vier je natuurlijk bij Paddy Murphy’s Irish Pub. Trek je groene outfit aan en ga richting het Rodezand voor een dag vol bier, whiskey, snacks en natuurlijk muziek. Ivo Gleeman en Patrick Hendricks Band treden op. Dans, gooi een Guinness naar achteren en je hoge hoed in de lucht.

Art Central Rotterdam XL

Psst! We hebben een snuifje cultuur gevonden. Op 17, 18 en 19 maart kun je naar Art Central Rotterdam XL. Dit weekend slaan meer dan dertig kunstruimtes en instellingen de handen ineen om onze stad in het teken te zetten van hedendaagse kunst. Van Baanhof tot WORM en Kunstintituut Melly tot de Huidenclub. Bekijk op eigen houtje tentoonstellingen en performances of neem deel aan een wandel- of fietstocht langs galerijen. Het hele programma en de openingstijden van de locaties vind je op de website.

Boogie Church

Bij sommige partygangers gaan de voelsprieten al overeind staan als ze de woorden ‘Boogie Express’ horen. De razendpopulaire Rotterdamse feesten staan bekend om hun toffe locaties. Vrijdag 17 maart is het weer tijd voor Boogie Church in de Arminiuskerk aan de Westersingel. De kerkbanken worden aan de kant geschoven en de orgelmuziek maakt plaats voor dikke disco- en houseplaten. Het feest duurt van 21.00 tot 03.00 uur en kaarten kosten 29,99 euro.

Papi Chulo XXL

Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi ven a mi! Zijn je heupen al aan het bewegen? Dan moet je zaterdag richting de Maassilo daggeren. Het feest Papi Chulo bestaat vijf jaar en viert dit met een XXL-editie. Er zijn drie areas: Latin & Caribbean, Afrobeat & Dancehall en Reggaeton & Dembow. Op de line-up staan onder andere Afro Bros, Bokoesam, Jinho 9 en IR Sais. De laatste kaarten (33,50 euro) zijn al in de verkoop, die scoor je via de website.

Toffler

Feest in de kerk? Check. Billenschudden in Maassilo? Check. We zijn nog op zoek naar een lekkere rave. Laat toevallig ROD deze zaterdag in Toffler staan. Benny Rodrigues is de man achter dit alias en draait de een na de andere beuker. Jij kunt helemaal losgaan tijdens zijn vijf uur durende set. Op het afgelopen Toffler Indoor Festival heeft hij veel Rotterdammers al warmgedraaid, dus stilstaan is geen optie. ROD start om 23.00 uur, een ticket kost 17,50 euro.

Klassieker kijken

Zondag uitgestrekt op de bank de Klassieker kijken? Ben je mal. Er zijn heel veel Rotterdamse kroegen die Ajax – Feyenoord uitzenden. Trommel je hooligans op en ga langs Boudewijn, Panenka, ’t Fust, Proeflokaal Reijngoud (met schermen en een buitenbar) of je eigen favoriete Feyenoord-café. Wij reserveren alvast een plekje op de Coolsingel.

