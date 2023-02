Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (17 – 19 februari)

indebuurt.nlHieperdepiep, hoera! Je hebt de werkweek weer overleefd. Tijd om volop te genieten van Rotterdam. Onze wekelijkse taak is om jou te voorzien van de allerleukste uittips in de stad. Ga je naar de opening van het nieuwe Grace, de verjaardag vieren van Café Bakeliet of op expeditie door de tuinen van Trompenburg?

Verjaardag Café Bakeliet

Twee violen en een trommel en een fluit, want Café Bakeliet is jarig en de vlaggen hangen uit! Zaterdag viert de fijne kroeg op de Nieuwe Binnenweg zijn derde verjaardag. Het wordt een feestje met veel bier, friet, muziek en gezelligheid. Er is van 16.00 tot 03.00 uur een muzikale line-up, ook is Lisette Keyzer aanwezig met mooie sieraden en je kunt een nieuwe tatoeage laten zetten door Bastiaan de Kramer. Het logo van Bakeliet op je pols!

Coconuts 25 jaar

We hebben nog een jarige, want Coconuts blaast 25 kaarsjes uit! Het tropische feestcafé op het Stadhuisplein heeft een complete feestweek om het jubileum te vieren. Vrijdag is er het zomerse Tropique Special feest en zaterdag de grote 25th Celebration Party. Er is entertainment, verschillende dj’s en een hoop spektakel om 00.00 uur.

Zin om zondagavond nog de hort op te gaan? Dan kun je naar The Chocolate Club. Verwacht danseressen met verentooien, dienbladen vol zoetigheden en de lekkerste urban, afro en r&b-muziek. Entree voor alle feesten kost vijf euro.

Grace

Er is dit weekend nog meer te beleven bij het Stadhuisplein, want het nieuwe restaurant Grace opent zaterdag 18 februari. De gigantische horecazaak van Herman Hell (bekend van onder andere Zalmhuis, NRC, Sijf en Van Zanten) heeft een sterrenchef uit New York. Tijdens het grande opening festive dinner kun je als een van de eersten eten in de nieuwe zaak. De kosten zijn 85 euro per persoon en hiervoor krijg je een aperitief, amuse, acht gerechten van de chef en toegang tot het feestje. Wil je alleen naar het openingsfeest? Dan betaal je 19,50 entree. Kan je echt niet wachten? Wij namen alvast een kijkje en proefden voor.

Lees verder onder de Instagram-post >

View this post on Instagram A post shared by Grace Rotterdam (@gracerotterdam) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Film kijken in Trompenburg

Heb je helemaal geen zin om te feesten dit weekend? Geen probleem joh! Kom wel lekker van de bank en ga richting Trompenburg Tuinen en Arboretum. Daar is zondag 19 februari een speciale voorpremière van het Wildlife Film Festival. De film ‘Onder het Maaiveld’ laat de wondere wereld zien die zich onder onze voeten afspeelt. Voorafgaand ga je op expeditie door het voedselbos, en om 17.00 uur kun je lekker onderuitzakken bij de mooie film. Kaarten bestel je vooraf via de website en kosten 16 euro, hiervoor krijg je ook één consumptiebon en een zak popcorn.

Dinner Train

Je kunt in Rotterdam natuurlijk dineren in de tram, maar heb je ook al een keer in een rijdende trein gegeten? De Dinner Train vertrekt op 17, 18 en 19 februari vanaf Rotterdam. Verwacht geen standaard coupés, want de trein is getransformeerd tot een echt restaurant. Je kunt kiezen voor drie verschillende varianten: een regulier driegangendiner, een luxer diner in de eerste klas en de BierSpijs Reis. Bij de laatste krijg je vier proefglazen bier (of wijn) gecombineerd met gerechtjes. Tickets (verkrijgbaar vanaf 69 euro) bestel je via de website van Dinner Train.

ABN AMRO Open 2023

We serveren alle tennisfans een lekkere tip, want dit weekend kun je naar de finales van het ATP-toernooi ABN AMRO Open 2023. Naast het kijken van een goede pot zijn er nog veel meer dingen te beleven in Rotterdam Ahoy. Zo duik je met je vrienden in de padelkooi, scoor je de nieuwste tenniskleding en kun je lekker eten in de Shops & Bites hal.

Luxe uit eten

De nieuwe restaurantgids van Gault&Millau is uit! Tussen de ruim 850 zaken staan maar liefst 52 Rotterdamse restaurants met prachtige beoordelingen. Twee zaken wonnen zelfs een award: Putaine is verkozen tot ‘Bistronoom van het Jaar 2023’ en Yano veroverde de titel ‘Hoogste Nieuwkomer van het Jaar’. Dus heb je iets te vieren? Dit is je cue om een nieuwe (of vertrouwde) hotspot uit te proberen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!