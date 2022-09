Deze kerk met ‘geheime’ deur staat nu te koop: ‘De verborgen ruimte werd pas laat ontdekt’

Politie in Rome verwacht tientallen Feyenoord­fans: ‘Komen stadion niet in’

Het is voor het legioen van Feyenoord een valse start van het nieuwe Europese seizoen. Bij het duel tegen Lazio Roma is geen enkele Nederlandse toeschouwer welkom door een straf van de UEFA. De politie in Rome houdt er rekening mee dat enkele tientallen supporters toch naar Italië reizen. ,,Maar het stadion komen ze niet in.’’

