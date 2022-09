Deze kerk met ‘geheime’ deur staat nu te koop: ‘De verborgen ruimte is pas ontdekt’

Twee aanhoudin­gen na protest Extinction Rebellion bij Africa Adaptation Summit

Twee actievoerders van Extinction Rebellion zijn maandagmiddag aangehouden bij het Global Centre for Adaptation in Rotterdam waar zij demonstreerden tijdens de Africa Adaptation Summit. Onder anderen premier Mark Rutte en diverse Afrikaanse regeringsleiders woonden de bijeenkomst over klimaatadaptatie bij.

5 september