Deze kaasboer staat al vijftig jaar op de markt in Rotterdam en is een begrip: ‘Het is altijd druk’

Eugénie baalt van winkelscha­de na rellen in Rotterdam: ‘Hier heeft Feyenoord niets mee te maken’

Een zucht, een héél diepe zucht komt uit de mond van Eugénie Tobias. Na de nederlaag van Feyenoord tegen AS Roma veranderde het volksfeest in het centrum van Rotterdam plots in een grimmige en gewelddadige volksfurie. De ruiten van kledingzaak Caroline Biss aan de Kruiskade, waar Tobias shopmanager is, sneuvelden daardoor. ,,Hier heeft Feyenoord niets mee te maken.’’

26 mei