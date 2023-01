Deze historische Rotterdamse politieauto is nu terug als miniatuurversie

Optreden metalband Deströyer 666 gecanceld na commotie rondom fascisti­sche en racisti­sche uitingen

Het optreden van Deströyer 666 bij het Rotterdamse Baroeg is gecanceld na commotie over fascistische en racistische uitingen van de metalband. Dat heeft het poppodium bekendgemaakt op sociale media. ,,We zijn geschrokken door deze berichten. Na het ontstaan van alle commotie hebben wij deze boeking heroverwogen en besloten het optreden van de band te annuleren.”

30 januari