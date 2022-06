Deze film van het Arab Film Festival moet je gezien hebben

Hoe ziet de programmering eruit?

,,We hebben een selectie gemaakt van films van jonge makers uit de Arabische wereld. We zijn voor het eerst een samenwerking aangegaan met Al Jazeera Documentary en het Doha Film Institute. Zo vertonen we films over actuele kwesties, zoals water- en voedselveiligheid. Met de boodschap dat de Arabische wereld een van de grootste slachtoffers is van wat we internationaal zien gebeuren als het gaat om oorlogen, voedsel en prijsstijgingen.’’

Waar gaat de openingsfilm over?

,,Over ontheemding en over wat het betekent om ergens ‘vreemd’ te zijn. We hebben voor deze film gekozen onder andere met het oog op de ontwikkelingen in Oekraïne. Vanuit kunst en cultuur proberen we met onze voeten in de modder te staan. Met deze films willen we verbinden, maar ook elkaar wijzen op de realiteit, die we nooit uit het oog mogen verliezen.’’

Welke film moeten we gezien hebben?

,,De korte film Al-Sit van de Sudanese maker Suzannah Mirghani is wel een heel mooie. Die won een award tijdens het Cannes Film Festival. De film gaat over de jonge Nafisa wier oma, de machtige dorpsoudste, het laatste woord heeft over haar huwelijk. De Koeweitische comedyfilm Ashman, over een man die verandert in een superheld, zodra hij speciaal gekruide gerechten nuttigt, is ook een aanrader voor de hele familie. Voorafgaand aan de film is er een panelgesprek over comedy in Arabische films, met de Rotterdamse actrice en scenariste Fadua El Akchaoui en schrijver Abdelkader Benali.’’

Het Arab Film Festival vindt plaats tussen 15 en 19 juni in Lantarenvenster.

Volledig scherm Khalil Aitblal, zakelijk directeur AFF. © Privé

