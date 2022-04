Deze bassischool in Hoogvliet krijgt de eerste ‘Tekendoos’ van Zuid-Holland

Een kwart van alle mensen die gebeten worden door een ziekmakende teek is kind. Daarom komt Stichting infoTeek met een leskit voor basisscholen. Bestuurslid Bea Werner overhandigt dinsdag 12 april de eerste Tekendoos in Zuid-Holland aan basisschool de Notenkraker in Hoogvliet.

Lange broeken, t-shirts met lange mouwen, na het spelen je lichaam goed checken. Waarom is er nog meer voorlichting nodig over dat vervelende beestje, de teek?

,,De algemene kennis is er, maar die is niet specifiek op kinderen gericht. Er zullen niet veel kinderen zijn die op de website van het RIVM of Stichting Tekenbeet gaan zoeken naar informatie over een teek. Daardoor is er een grote onwetendheid bij kinderen, terwijl zij juist de kwetsbare groep zijn. Van alle mensen die gebeten worden, zijn namelijk 25 procent kinderen. Dat is echt heel veel, té veel.”

Wat is de Tekendoos dan precies?

,,Met de leskit leren basischoolkinderen alles over de teek: hoe ze een beet kunnen voorkomen of er mee om moeten gaan als ze toch gebeten worden. Omdat kinderen zo’n groot onderdeel zijn van de groep die gebeten wordt door een teek, is het heel belangrijk dat ook zij er alles over weten.”

Wat zit er allemaal in?

,,Het belangrijkste onderdeel is de presentatie over de teek en de risico’s, helemaal gericht op basisschoolleerlingen. Daarnaast zitten er ook kussentjes met nepteken en tekenverwijderaars bij, zodat kinderen kunnen oefenen met het verwijderen van een (nep)teek!”

Wat is dé belangrijkste tip als het gaat om tekenbeten?

,,Het allerbelangrijkste is de teek zo snel mogelijk verwijderen. In de eerste twaalf uur na de beet gebeurt er vaak niets, pas daarna krijgt je lichaam de bacteriën echt binnen en wordt het gevaarlijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.