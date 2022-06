Deze Amsterdamse gaat nu over het Rotterdamse winkelhart: ‘Nog meer groen, daar ga ik voor’

De Rotterdamse gaat, de Amsterdamse komt. Jazeker, het is een Amsterdamse die voortaan over ons Rotterdamse winkelhart gaat. Pauline Buurma had het vorige week nog voor het zeggen in de Kalverstraat en het Rokin, nu gaat ze over Koopgoot en Coolsingel. ,,En als Feyenoord wint, is de Coolsingel niet meer van de winkeliers, maar van de stad. Dat je het weet.’’