Devin (26) overleeft week lang zonder eten en drinken in de Zweedse wildernis: ‘Ik kon een tijd niet lopen’

Medewerker Shell Pernis raakt gewond na val van zeven meter in opslagtank

4 maart Een medewerker van Shell is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij van zeven meter hoog in een lege opslagtank is gevallen bij de raffinaderij in Pernis. De medewerker was bezig met werkzaamheden. Hij is door een reddingsteam uit de tank gehaald en met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.