Deurwaarders stuiten op mogelijk zelfgemaakt explosief in woning

Deurwaarders hebben donderdag een niet-alledaagse vondst gedaan in een woning in Rotterdam-Ommoord. Ze troffen er mogelijke explosieven aan en belden direct met de politie. Die zoekt nu uit of het daadwerkelijk om explosief materiaal gaat. ‘Maar er is duidelijk iets in elkaar geknutseld.’